Что произошло за день: воскресенье, 8 июля

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Таиланде началась спасательная операция по вызволению 12 школьников и их учителя, которые заблокированы в затопленной пещере. Сначала дайверы спасли двоих ребят, затем еще двоих. После наступления темноты операцию прервали до утра.

- В интернете появилось видео, на котором игрок сборной Хорватии Домагой Вида выкрикивает приветствие украинских националистов "Слава Украине". ФИФА провела расследование, но ограничилась предупреждением. Игрок настаивает, что просто передавал привет друзьям из киевского "Динамо".

- Сборная России уже вернулась в Москву и приехала на Воробьевы горы, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку.

- Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве до оранжевого. Минувшей ночью и утром в столице выпало 44 мм осадков.

- Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что Лондон не планирует вводить санкции в отношении России после инцидента в Эймсбери, где два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества.