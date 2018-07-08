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При крушении поезда в Турции погибли 10 человек

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Не менее 10 человек погибли и 73 пострадали при аварии на железной дороге на западе Турции, сообщает в воскресенье информагентство Anadolu.

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Капикуле - Стамбул, сошел с рельсов в труднопроходимом районе в провинции Текирдаг. Несколько вагонов перевернулись. По предварительным данным, всего в поезде было 360 пассажиров.

Для эвакуации раненых в зону бедствия направлены военные вертолеты, на месте работают бригады скорой помощи.

Авария, предположительно, произошла из-за размыва почвы в результате проливных дождей.

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Теги: Турция

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