Президент Польши назвал Волынскую резню этнической чисткой

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда в воскресенье во время траурных мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Волынской трагедии, заявил, что эти события не были войной между украинцами и поляками,

"Это не была война - это была чистка этническая, чтобы убрать поляков с территорий, на которых они жили. 100 тысяч здесь замучены", - цитирует президента информагентство УНИАН.



Дуда заявил, что волынские события - черная страница в истории обоих народов. "Были польские акции возмездия, в которых гибли простые люди, обычные украинцы. Поражает только диспропорция: примерно 100 000 поляков и примерно 5000 украинцев. Это производит огромное впечатление и это историческая правда ", - заявил он.

"Наши отношения должны опираться на правду, ее надо признать. В них не должно быть мести, только боль. Боль будет продолжаться, но я верю, что время, которое лечит раны, залечит и те страшные раны, которые остаются во многих сердцах с одной и другой стороны. Но наши хорошие отношения мы должны строить на исторической правде ", - заявил Дуда, попросив власти Украины дать польским исследователям возможность идентифицировать всех жертв Волынской трагедии.

Дуда добавил, что Польша хочет видеть Украину дружественным государством, которое "смотрит на Запад, на Европу, а не на Восток, откуда в Украину десятилетиями, а то и веками приходит опасность". "Я хотел бы, чтобы никогда больше одна нация не поднимала руку на другую нацию", - добавил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал вывести украинско-польский конфликт 1940-х годов из сферы политики и передать его на рассмотрение историкам.