Президент Польши назвал Волынскую резню этнической чисткой

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда в воскресенье во время траурных мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Волынской трагедии, заявил, что эти события не были войной между украинцами и поляками,
"Это не была война - это была чистка этническая, чтобы убрать поляков с территорий, на которых они жили. 100 тысяч здесь замучены", - цитирует президента информагентство УНИАН.
Дуда заявил, что волынские события - черная страница в истории обоих народов. "Были польские акции возмездия, в которых гибли простые люди, обычные украинцы. Поражает только диспропорция: примерно 100 000 поляков и примерно 5000 украинцев. Это производит огромное впечатление и это историческая правда ", - заявил он.
"Наши отношения должны опираться на правду, ее надо признать. В них не должно быть мести, только боль. Боль будет продолжаться, но я верю, что время, которое лечит раны, залечит и те страшные раны, которые остаются во многих сердцах с одной и другой стороны. Но наши хорошие отношения мы должны строить на исторической правде ", - заявил Дуда, попросив власти Украины дать польским исследователям возможность идентифицировать всех жертв Волынской трагедии.
Дуда добавил, что Польша хочет видеть Украину дружественным государством, которое "смотрит на Запад, на Европу, а не на Восток, откуда в Украину десятилетиями, а то и веками приходит опасность". "Я хотел бы, чтобы никогда больше одна нация не поднимала руку на другую нацию", - добавил он.
Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал вывести украинско-польский конфликт 1940-х годов из сферы политики и передать его на рассмотрение историкам.
Волынская резня
"Волынской резней" называют массовые нападения подразделений и Украинской Повстанческой Армии (УПА, запрещена в РФ) на польские населенные пункты в 1943 году. Польские специалисты заявляют, что число жертв, среди которых основную часть составляли поляки, но также были представители других национальностей, может достигать 100 тысяч.
Украинские исследователи настаивают, что Волынская трагедия была следствием войны Армии Краёвой с УПА, в которой участвовало и гражданское население.
В 2016 году Сейм Польши проголосовал за признание Волынской трагедии геноцидом польского народа.