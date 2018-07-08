Скончалась отравленная в Эймсбери британка

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Британка Дон Стерджесс, пострадавшая от нервно-паралитического вещества в Эймсбери, вечером в воскресенье скончалась в больнице, объявили в Скотланд-Ярде.

В связи с этим полиция квалифицировала инцидент как убийство и открыла соответствующее расследование. Будет проведено вскрытие тела погибшей.

Родственники извещены о смерти Стерджесс. Скотланд-Ярд сообщает, что у женщины осталось трое детей.

UPDATE - Prime Minister Theresa May says she is "appalled and shocked" by the death of Dawn Sturgess, who was poisoned by #Novichok in #Amesbury - 45 year old Charlie Rowley still in a critical condition tonight pic.twitter.com/T0vq4omoEQ — Mark White (@skymarkwhite) 8 июля 2018 г.

В известность о произошедшем также поставлена премьер Терезе Мэй. Глава правительства заявила, что она "опечалена и шокирована" произошедшим.

Мужчина, который был госпитализирован вместе со Стерджесс, по-прежнему остается в больнице Солсбери. Ранее сообщалось, что врачи оценивают его состояние как критическое.

Ранее лаборатория Портон-Даун, изучив анализы пострадавших, сделала вывод, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое четырьмя месяцами ранее было применено против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Тем не менее, в Скотланд-Ярде заявили, что пока не обнаружили ничего, что указывало бы на связь двух инцидентов.