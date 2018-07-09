Сто человек стали жертвами ливней в Японии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Число жертв ливней и оползней на западе Японии достигло 100 человек, сообщает в понедельник информагентство Asspciated Press со ссылкой на местные власти.

Еще около 60 человек числятся пропавшими без вести.

Больше всего жертв и разрушений отмечено в префектуре Хиросима, где местами выпало до одного метра осадков.

Власти призывают людей пока не возвращаться в пострадавшие дома, поскольку они могут представлять опасность, и дождаться, пока их осмотрят специалисты. Проблема осложняется 30-градусной жарой и нарушением в ряде районов электроснабжения и подачи водопроводной воды.

По прогнозам синоптиков, ливневые дожди, которые обрушились на центральные и юго-западные районы страны в конце минувшей недели, могут продолжиться.

От наводнения страдают некоторые промышленные предприятия. Так, автомобильная компания "Мазда" сообщила о закрытии своего центрального офиса в Хиросиме.