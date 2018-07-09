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Американский сенатор обвинил Китай в помехах переговорам с КНДР по денуклеаризации

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Американский сенатор Линдси Грэм считает, что Китай пытается воспрепятствовать успешному проведению переговоров между КНДР и США по вопросам денуклеаризации.

"Я вижу за всем этим руку Китая. Мы боремся с Китаем. У меня нет сомнений, что китайцы тянут Северную Корею назад", - сказал Грэм в интервью Fox News, комментируя реакцию КНДР на переговоры с американским госсекретарем.

При этом он считает, что Пекин, таким образом, пытается оказать давление на Вашингтон в вопросах торговой войны между двумя странами.

Сенатор заявил: "Если бы я был президентом Трампом, я бы не позволил Китаю использовать Северную Корею для того, чтобы отвлечь меня от торговых споров. У нас больше патронов, чем у них (китайцев - ИФ), когда это касается торговли. Мы покупаем у Китая товаров на $500 млрд, а они у нас - на $100 млрд. Они мошенничают, и президент Трамп хочет внести изменения в экономические отношения с Китаем".

"Что касается наших северокорейских друзей - хотя я пока не могу называть их друзьями - спросите у Помпео, хорошо ли он спит? Если бы вы знали то, что знаю я по поводу того, что мы могли бы сделать с руководством Северной Кореи, вы бы тоже не смогли спать спокойно", - сказал Грэм.

Пхеньян выступил с резкой критикой позиции США на состоявшихся в конце минувшей недели переговорах госсекретаря Майка Помпео с северокорейскими представителями по конкретному плану денуклеаризации.

В заявлении МИД КНДР позиция Вашингтона названа "заслуживающей сожаления". При этом в МИД КНДР уточнили, что США оказывают давление на Пхеньян, предъявляя ему "односторонние и грабительские требования" в области полной, доступной проверке и необратимой денуклеаризации.

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Теги: США, КНДР, Китай

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