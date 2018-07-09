В Японии кремировали тело казненного лидера секты "Аум Синрикё"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Тело бывшего лидера секты "Аум Синрикё" Секу Асахары (настоящее имя - Тидзуо Мацумото), казненного на прошлой неделе, кремировали в понедельник утром, сообщает японский телеканал NHK.

После этого прах Асахары был перевезен обратно в тюрьму.

В настоящее время власти решают вопрос, можно ли выдать прах Асахары его вдове. Ранее сам Асахара и его супруга обращались с подобной просьбой к властям.

На минувшей неделе вместе с Асахарой были казнены еще шесть его последователей. Еще шесть человек ожидают исполнения смертных приговоров.

"Аум Синрикё" - религиозная синкретическая экстремистская секта, основанная Секо Асахарой. Всемирную известность "Аум Синрике" получила после террористического акта в метро Токио 20 марта 1995 года. В ходе пяти скоординированных атак в токийском метро был распылен отравляющий газ зарин, погибли 13 человек, пострадали около 6 тыс. человек.