В мире Brexit

В Великобритании назначен новый министр по делам Brexit

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Власти Великобритании утвердили Доминика Рааба новым министром по делам Brexit, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

Рааб сменит на этом посту Дэвида Дэвиса, отставку которого приняла ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

До сих пор Рааб занимал должность министра юстиции и министра жилищного строительства.

Дэвис подал в отставку в связи с несогласием относительно планов экономических отношений Великобритании и ЕС после официального выхода страны из Евросоюза.

"Основное направление политики ставит нас в лучшем случае в слабое положение на переговорах (с ЕС по Brexit - ИФ), а, возможно, даже и в неприемлемое", - написал министр в прошении об отставке, подданном Мэй.

План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Британии с европейскими государствами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции жестких сторонников Brexit, настаивающих на введении таможенных пошлин в соответствии с тарифами ВТО.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Великобритания, Brexit

Новости по теме

В мире
В Таиланде продолжилась операция по спасению школьников из затопленной пещерыВ Таиланде продолжилась операция по спасению школьников из затопленной пещеры
Ночью шел дождь, но он серьезно не повлиял на условия в районе работы спасателей, девять человек все еще остаются внутриПодробнее
 Сто человек стали жертвами ливней в ЯпонииСто человек стали жертвами ливней в Японии
Автомобильная компания "Мазда" вынуждена закрыть свой центральный офис в ХиросимеПодробнее
 Британский министр по Brexit подал в отставкуБританский министр по Brexit подал в отставку
Он отказался поддержать стратегию выхода из ЕС, одобренную правительством Терезы МэйПодробнее
 Скончалась отравленная в Эймсбери британкаСкончалась отравленная в Эймсбери британка
Скотланд-Ярд возбудил уголовное дело об убийствеПодробнее
Суд в Бразилии в один день освободил и запретил выпускать из тюрьмы экс-президента ЛулуСуд в Бразилии в один день освободил и запретил выпускать из тюрьмы экс-президента Лулу
Бывший глава государства с апреля отбывает 12-летний срок за взяткуПодробнее
 США обвинили Россию в попытке переманить Турцию на свою сторонуСША обвинили Россию в попытке переманить Турцию на свою сторону
Постпред США при НАТО пообещала попытаться не допустить покупку С-400 Анкарой и заявила, что РФ переманивает и других американских союзниковПодробнее
 Операция по спасению детей из пещеры в Таиланде приостановлена на 10 часовОперация по спасению детей из пещеры в Таиланде приостановлена на 10 часов
Пока удалось вывести четырех школьниковПодробнее
 Первые два мальчика спасены из затопленной пещеры ТаиландаПервые два мальчика спасены из затопленной пещеры Таиланда
Операция по вызволению школьников и их учителя продолжаетсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июля6 фото
06 июля
Фотохроника 6 июля
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Неделя высокой моды в Париже9 фото
05 июля
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСтатью о "репостах" решили декриминализировать только частичноВ миреВ Таиланде продолжилась операция по спасению школьников из затопленной пещерыВ миреБританский министр по Brexit подал в отставкуВ миреСкончалась отравленная в Эймсбери британкаВ миреСто человек стали жертвами ливней в ЯпонииВ миреОперация по спасению детей из пещеры в Таиланде приостановлена на 10 часов

Отставной офицер ВМФ осужден за кражу миномета у военных, доспехов у реконструкторов и стрельбу по людям

Реанимации московских больниц открылись для посещения больных родственниками

Власти Подмосковья уточнили штрафы владельцам участков, заросших борщевиком

Власти Подмосковья уточнили штрафы владельцам участков, заросших борщевикомПодготовленный законопроект предусматривает штраф до 1 млн рублей Подробнее

Кудрин предложил варианты отсрочки повышения НДС

Двое грабителей журналиста Би-Би-Си признали вину в московской полиции

Злоумышленники, ограбившие в Москве журналиста "Би-би-си", признали вину Подробнее

В Великобритании назначен новый министр по делам Brexit

План модернизации атомного крейсера "Адмирал Нахимов" скорректирован

Задержанного в РФ по запросу ОАЭ британца скоро освободят

Собака спасала жительницу красноярского поселка от медведя

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 9 июля выросли

Пожар на авиазаводе в Иркутске локализован на площади 1 тыс. кв.м

Статью о "репостах" решили декриминализировать только частично

Статью о "репостах" решили декриминализировать только частичноПредлагается ввести административную ответственность за "репосты" экстремистских материалов, но только при первом нарушении Подробнее

В Вологде после ДТП перевернулась скорая с упавшим с 6-го этажа ребенком

Таксист, сбивший в Москве в начале ЧМ несколько человек, начал возмещать ущерб пострадавшим

Испанские журналисты назвали фаворита в борьбе за пост главного тренера сборной

Желтый уровень погодной опасности сохранится Москве из-за гроз

На авиазаводе в Иркутске загорелся лакокрасочный цех

В Одессе начались украинско-американские учения "Си Бриз - 2018"

Минфин спрогнозировал рост доходов ПФР в 2019 году на 352 млрд рублей

Генпрокуратура направила в суд дело московских "решальщиков", обвиняемых в миллионных хищениях

В ЛДПР пока не смогли выяснить, что случилось с депутатом Жигаревым

В грузинском ущелье после обнаружения тел супругов из США нашли убитым их ребенка

Власти отказались от строительства промзоны на севере Москвы

Автобус с белорусскими детьми перевернулся в Румынии

В Калифорнии один человек погиб в результате природных пожаров

Премьер Японии отменил зарубежные поездки из-за наводнений со 100 жертвами

Суд отправил на пересмотр просьбу СКР ограничить Серебренникову срок ознакомления с делом

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru