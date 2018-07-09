В ЕС возмущены решением суда против журналистов Reuters в Мьянме

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Решение суда в Мьянме предъявить обвинения журналистам Reuters Ва Лону и Кайаву Со О по закону 1923 года о государственных секретах угрожает основополагающим свободам, свободным СМИ и праву общественности на информацию, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Свобода СМИ и плюрализм являются важными элементами любой демократии. Журналисты и работники средств массовой информации должны иметь возможность работать в условиях, свободных от угроз запугивания, преследования, неоправданного ареста и суда, и нуждаются в защите во имя обеспечения прозрачности и отчетности в любом обществе", - говорится в коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе.

Представитель ЕВС подчеркнул мнение Евросоюза, что обвинения против двух журналистов, выполнявших свой профессиональный долг и реализовывавших право на свободу выражения мнений, должны быть отменены, а обвиняемые - немедленно освобождены, чтобы вернуться к семьям и продолжить свою жизненно важную для демократии работу.

В понедельник суд в Мьянме предъявил обвинения журналистам Reuters, задержанным в декабре 2017 года. Корреспондентов, освещавших скандальную ситуацию с рохинджа в стране, подозревают в незаконном получении документов, являющихся государственной тайной.

Журналисты находятся под стражей, им может грозить тюремное заключение сроком до 14 лет.