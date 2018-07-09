Троих россиян будут судить в Белоруссии за разбойное нападение

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела о разбойном нападении на предпринимателя в Пинске, обвинение предъявлено трем россиянам и белорусу.

"Уголовное дело изучено прокуратурой Брестской области и направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении на сайте СК.

В ходе предварительного следствия установлено, что три гражданина России - 1985, 1982 и 1975 годов рождения, - действовали в группе с гражданином Белоруссии, жителем Пинского района, 1989 года рождения. Они разбили кирпичом стекло, проникли в дом предпринимателя, связали руки его жене и малолетней дочери скотчем и под угрозой оружия потребовали деньги.

В результате фигуранты завладели денежными средствами и имуществом на общую сумму свыше 26 тысяч белорусских рублей.

Во время нападения предприниматель сумел нажать тревожную кнопку. Прибывшие на место полицейские задержали двоих преступников. Вскоре были задержаны еще двое мужчин, причастных к нападению. Одному из сотрудников милиции при задержании были причинены телесные повреждения.

Фигурантов уголовного дела обвиняют в разбое, незаконном перемещении через государственную границу Белоруссии огнестрельного оружия, умышленном уничтожении и повреждении имущества, а также сопротивлении сотруднику органов внутренних дел. На имущество обвиняемых общей стоимостью более 35 тысяч белорусских рублей наложен арест.