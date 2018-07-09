В мире Отравление Сергея Скрипаля

Косачев возложил ответственность за гибель женщины из Эймсбери на власти Великобритании

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Ответственность за гибель женщины из Эймсбери лежит только на Лондоне, который уклоняется от взаимодействия с Москвой и ОЗХО, а также на тех, кто его поддерживает в этом, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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"То, что расследование должным образом не организовано, что оно крайне политизировано и всеми силами искусственно подгоняется под изначальную версию "хайли лайкли", становится все более очевидным", - написал Косачев на своей странице в фейсбуке.

"Поэтому исключительная ответственность за новую трагедию и за дальнейшие мало предсказуемые последствия этой во всех смыслах дурно пахнущей истории - исключительно на британских властях, уклоняющихся от надлежащего сотрудничества и с Россией, и с ОЗХО, равно как и на тех, кто их в этом подзуживает и покрывает, исходя из ложно понимаемых соображений евроатлантической солидарности", - отметил он.

Так сенатор прокомментировал сообщения о том, что британцы и австралийцы официально возложили на Россию ответственность за гибель женщины из Эймсбери.

Как сообщила британская полиция, что британка Дон Стерджесс, пострадавшая от нервно-паралитического вещества в Эймсбери, скончалась в больнице.

Ранее в понедельник министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия несет ответственность за смерть жительницы Эймсбери. "Реальность заключается в том, что Россия совершила атаку на британской земле, и это спровоцировало смерть гражданина Великобритании. Это то, что мы и весь мир должны осудить все вместе", - сказал Уильямсон, выступая в парламенте. Неясно, имел ли в виду Уильямсон "дело Скрипалей" или новое происшествие.

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Теги: Константин Косачев, Великобритания, Эймсбери

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