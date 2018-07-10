Премьер Великобритании была удивлена прошением Джонсона об отставке

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в письме экс-главе МИД Борису Джонсону в ответ на прошение об отставке написала, что "слегка удивлена" его решением после успешных, по ее мнению, переговоров по условиям Brexit 6 июля.

"Я сожалею - и слегка удивлена, - получив его (прошение об отставке - ИФ) после продуктивного обсуждения, которое было у нас в пятницу в Чекерс (резиденция премьера Британии - ИФ), а также после согласованного и детального предложения по Brexit, которое мы подготовили в правительстве", - написала Т.Мэй в письме, текст которого опубликован на сайте телеканала SkyNews.

"Как я подчеркивала ранее в Чекерс, соглашение, которого мы достигли, требует полной коллективной поддержки правительства Ее Величества... и если вы не готовы оказать такую поддержку, то тогда, действительно, вам нужно уйти", - написала премьер, поблагодарив экс-министра за службу в качестве главы МИД.

Ранее сообщалось, что двое членов британского кабинета министров ушли в отставку в связи со спорами об условиях Brexit. Свои посты покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Джонсон.

Дэвиса на посту сменит Доминик Рааб. Новым министром иностранных дел стал Джереми Хант, бывший министр здравоохранения.