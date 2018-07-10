Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Японию

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и среднего морского танкера "Печенга" во вторник завершил деловой визит на военно-морскую базу (ВМБ) морских сил самообороны Японии Майдзуру.

"Отряд кораблей ТОФ покинул ВМБ Майдзуру и продолжил выполнение задач в Японском море", - сообщила пресс-служба ТОФ.

В дни визита для российских моряков была организована культурная программа, прошли спортивные соревнования между военнослужащими двух стран. Также в рамках дня открытых дверей японские моряки посетили боевые корабли Тихоокеанского флота.

Морские пехотинцы отряда боевых кораблей ТОФ совместно с военнослужащими Японии провели тренировку по досмотру подозрительного судна.

Как сообщалось, корабли ТОФ 5 июля с деловым визитом прибыл в военно-морскую базу морских сил самообороны Японии Майдзуру.