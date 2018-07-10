Туск призвал Трампа помнить при встрече с Путиным о стратегических друзьях США

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал американского президента Дональда Трампа во время готовящейся встречи с президентом РФ Владимиром Путиным помнить о том, кто поддерживает США.

"Европейские солдаты воюют плечом к плечу с американскими солдатами в Афганистане. Господин президент (Дональд Трамп - ИФ), помните об этом завтра, когда прибудете на саммит НАТО, но в первую очередь, когда вы будете встречаться с президентом Путиным в Хельсинки", - сказал Туск во вторник.

Встреча российского и американского президентов пройдет 16 июля в Хельсинки. Перед встречей с Путиным Трамп примет участие в работе саммита НАТО в Брюсселе и посетит Великобританию.