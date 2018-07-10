Казахстанские полицейские спасли едва не умершего от инсульта москвича

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В городе Рудный Костанайской области Казахстана сотрудники полицейской службы оказали экстренную медицинскую помощь жителю Москвы, перенесшему инсульт на улице, сообщила пресс-служба областной полиции.

Полицейские увидели упавшего на землю мужчину во время патрулирования. "У мужчины онемела правая сторона тела, он не мог самостоятельно передвигаться. Было принято решение, не дожидаясь скорой помощи, доставить пострадавшего в больницу, так как мы понимали, что каждая минута дорога", - отметил полицейский.

В настоящее время мужчина находится в реанимации городской больницы, выяснилось, что у него случился инсульт, а следом и инфаркт.

Между тем родственники пострадавшего написали письмо в адрес начальника департамента внутренних дел с просьбой поблагодарить полицейских за чуткость и отзывчивость.