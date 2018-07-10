Бывший генсек НАТО Питер Каррингтон умер в возрасте 99 лет

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Великобритании в возрасте 99 лет скончался бывший министр иностранных дел лорд Питер Каррингтон, возглавлявший МИД при премьер-министре Маргарет Тетчер в 1979-1982 гг., сообщает во вторник телеканал Sky News.

Бывший министр ушел из жизни накануне.

Каррингтон был министром обороны в правительстве британского премьера Эдварда Хита в 1970-1974 гг. В 1982 году Каррингтон ушел в отставку с поста главы британского МИД после того, как стало известно о конфликте вокруг Фолклендских островов на фоне обвинений в адрес правительства Великобритании в том, что его не удалось предвидеть и предотвратить. С 1984 по 1988 гг. занимал пост генерального секретаря НАТО.

В канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй выразили соболезнования в связи с "очень печальной новостью".