Следователи вновь допросили Нетаньяху по делу о коррупции

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Израильские следователи во вторник вновь допросили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в рамках антикоррупционного расследования, сообщает израильская армейская радиостанция "Галей Цахал".

Нетаньху подозревается в коррупционных связях с телекоммуникационной компанией "Безек", которой владеет бизнесмен Шауль Элович, отмечает радиостанция. Следователи полагают, что Нетаньяху мог вступить в сговор с Эловичем для того, чтобы на новостном сайте "Валла", принадлежащем этой компании, публиковались заказные материалы. По версии следствия, статьи должны были выставлять Нетаньяху и его семью в положительном свете в обмен на оказание преференций предприятию.

Ранее в июне израильская прокуратура предъявила обвинения супруге Нетаньяху Саре в систематическом мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.