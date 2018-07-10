Главные новости
В миреВсех детей и тренера спасли из затопленной пещеры в ТаиландеВ миреПесков объяснил русофобией слова сенатора США, сравнившего власти РФ с мафиейСпортЧерчесов взял вину на себя за неудачную игру Смолова на ЧМ-2018
В мире

Спасенная из пещеры в Таиланде футбольная команда не приедет в Москву на финал ЧМ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Дети, спасенные из пещеры в Таиланде, по настоянию медиков не приедут на финал чемпионата мира по футболу-2018 в Москве, сообщает корреспондент "Би-би-си" Ричард Конвей в своем твиттере со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Он отмечает, что ФИФА выражает "свою большую радость после известия о спасении 12 молодых футболистов и их тренера". Однако "по медицинским причинам мальчики не смогут поехать в Москву на финал Кубка мира".

В миреВсех детей и тренера спасли из затопленной пещеры в ТаиландеВсех детей и тренера спасли из затопленной пещеры в ТаиландеЧитать подробнее

"Приоритетом остается их здоровье", - говорится в сообщении. Меж тем, как пишет журналист "Би-би-си", в ФИФА намерены "пригласить мальчиков на какое-либо событие".

Ранее сообщалось, что спасатели успешно эвакуировали всю группу из 12 мальчиков юниорской футбольной команды и их тренера, которые с 23 июня были заблокированы в затопленной пещере на севере Таиланда.

Накануне стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино направил письмо в Федерацию футбола Таиланда, в котором пригласил на финал ЧМ детей и их тренера.

"Мы надеемся, что они в скором времени воссоединятся с семьями, и если их здоровье позволит им путешествовать, ФИФА рада пригласить их на финал чемпионата мира", - говорилось в письме Инфантино.

Финал чемпионата мира по футболу состоится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Таиланд, ФИФА

Новости по теме

В мире
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Идентификация пассажиров по лицам, геном коал и код веб-страницы прямо в адресеПодробнее
 Всех детей и тренера спасли из затопленной пещеры в ТаиландеВсех детей и тренера спасли из затопленной пещеры в Таиланде
Международная операция по спасению тайских футболистов и их тренера продолжалась три дняПодробнее
 Песков объяснил русофобией слова сенатора США, сравнившего власти РФ с мафиейПесков объяснил русофобией слова сенатора США, сравнившего власти РФ с мафией
Американский политик сделал такое заявление после визита в МосквуПодробнее
 Генсек НАТО: наш диалог с Россией идет непросто, но он очень важенГенсек НАТО: наш диалог с Россией идет непросто, но он очень важен
Йенс Столтенберг рассказал, как Альянс намерен строить отношения с МосквойПодробнее
В Квебеке из-за аномальной жары за полторы недели умерло 70 человекВ Квебеке из-за аномальной жары за полторы недели умерло 70 человек
Из-за этой волны смертей морг Монреаля оказался переполненПодробнее
 Число жертв наводнения в Японии превысило 120 человекЧисло жертв наводнения в Японии превысило 120 человек
Премьер-министру Абэ пришлось отказаться от международных поездокПодробнее
 Стало известно имя нового министра иностранных дел ВеликобританииСтало известно имя нового министра иностранных дел Великобритании
Бориса Джонсона сменил министр здравоохранения Джереми ХантПодробнее
 Борис Джонсон объяснил свою отставку отсутствием поддержки его позиции по BrexitБорис Джонсон объяснил свою отставку отсутствием поддержки его позиции по Brexit
Экс-глава МИД Великобритании подчеркнул, что идея Brexit "умирает, задушенная бессмысленной неуверенностью в себе"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Трусы вверх!8 фото
10 июля
Трусы вверх!
Фотохроника 9 июля6 фото
09 июля
Фотохроника 9 июля
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВсех детей и тренера спасли из затопленной пещеры в ТаиландеВ миреПесков объяснил русофобией слова сенатора США, сравнившего власти РФ с мафиейСпортЧерчесов взял вину на себя за неудачную игру Смолова на ЧМ-2018В РоссииСуд арестовал руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"СпортФедерация футбола Украины решила компенсировать хорвату Вукоевичу штраф ФИФАВ РоссииОчередь за "умной колонкой" "Яндекса" начали занимать с 5 утра

Россиянин Кучеров продлил контракт с клубом НХЛ "Тампа-Бэй" до 2027 года

Хорват Вукоевич отказался от помощи Федерации футбола Украины

Он решил сам заплатить штраф ФИФА, наложенный за лозунги "Слава Украине!" после матча с Россией Подробнее

В МВД РФ заявили о наличии у Сенцова гражданства России

В МВД РФ заявили о наличии у Сенцова гражданства РоссииРанее украинский омбудсмен заявляла, что не существует ни одного документа, свидетельствующего о том, что у Сенцова есть гражданство РФ Подробнее

Двух гимназистов в Петербурге лишили стипендии за участие в акциях Навального

Ливень размыл построенные к ЧМ-2018 дороги и набережные в Нижнем Новгороде

Черчесов взял вину на себя за неудачную игру Смолова на ЧМ-2018

Черчесов взял вину на себя за неудачную игру Смолова на ЧМ-2018В четвертьфинале чемпионата мира с Хорватией нападающий не реализовал пенальти Подробнее

Член правления ВТБ Верхошинский станет главным управляющим директором Альфа-банка

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
SF1Франция Франция– : –21:00Бельгия Бельгия21:00