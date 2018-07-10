Спасенная из пещеры в Таиланде футбольная команда не приедет в Москву на финал ЧМ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Дети, спасенные из пещеры в Таиланде, по настоянию медиков не приедут на финал чемпионата мира по футболу-2018 в Москве, сообщает корреспондент "Би-би-си" Ричард Конвей в своем твиттере со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Он отмечает, что ФИФА выражает "свою большую радость после известия о спасении 12 молодых футболистов и их тренера". Однако "по медицинским причинам мальчики не смогут поехать в Москву на финал Кубка мира".

"Приоритетом остается их здоровье", - говорится в сообщении. Меж тем, как пишет журналист "Би-би-си", в ФИФА намерены "пригласить мальчиков на какое-либо событие".

Ранее сообщалось, что спасатели успешно эвакуировали всю группу из 12 мальчиков юниорской футбольной команды и их тренера, которые с 23 июня были заблокированы в затопленной пещере на севере Таиланда.

Накануне стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино направил письмо в Федерацию футбола Таиланда, в котором пригласил на финал ЧМ детей и их тренера.

"Мы надеемся, что они в скором времени воссоединятся с семьями, и если их здоровье позволит им путешествовать, ФИФА рада пригласить их на финал чемпионата мира", - говорилось в письме Инфантино.

Финал чемпионата мира по футболу состоится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.