Главные новости
В РоссииДепутаты откажутся от уголовной ответственности за исполнение западных санкций в РФВ миреВсех детей и тренера спасли из затопленной пещеры в ТаиландеСпортКриштиану Роналду перешел в "Ювентус"
В мире

Франция опровергла отмену эмбарго на поставку своих вооружений в Азербайджан

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Посольство Франции в Армении опровергло сообщение азербайджанских СМИ об отмене Парижем запрета для отечественных военно-промышленных компаний на продажу продукции оборонного назначения Азербайджану.

"После официального запроса и проверок с официальным Парижем сообщаем, что распространенная азербайджанскими СМИ информация об отмене запрета на продажу вооружения Азербайджану является ложной", сообщили армянским СМИ в посольстве Франции в Ереване.

Ранее азербайджанский информационный ресурс AzeriDefence со ссылкой на военные источники сообщил, что официальный Париж снял запрет на продажу французскими компаниями Азербайджану продукции оборонного назначения.

Отмечалось также, что ВПК Франции на азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2018, которая пройдет 25-27 сентября, будет представлен в широком формате.

Ряд европейских стран и США установили эмбарго на продажу вооружения Азербайджану и Армении с начала 1990-х годов в связи с карабахским конфликтом.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Азербайджан, Франция

Новости по теме

В мире
Пострадавший в Эймсбери пришел в сознаниеПострадавший в Эймсбери пришел в сознание
Отравившийся "Новичком" мужчина находится в критическом, но стабильном состоянииПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Идентификация пассажиров по лицам, геном коал и код веб-страницы прямо в адресеПодробнее
 Всех детей и тренера спасли из затопленной пещеры в ТаиландеВсех детей и тренера спасли из затопленной пещеры в Таиланде
Международная операция по спасению тайских футболистов и их тренера продолжалась три дняПодробнее
 Песков объяснил русофобией слова сенатора США, сравнившего власти РФ с мафиейПесков объяснил русофобией слова сенатора США, сравнившего власти РФ с мафией
Американский политик сделал такое заявление после визита в МосквуПодробнее
Генсек НАТО: наш диалог с Россией идет непросто, но он очень важенГенсек НАТО: наш диалог с Россией идет непросто, но он очень важен
Йенс Столтенберг рассказал, как Альянс намерен строить отношения с МосквойПодробнее
 В Квебеке из-за аномальной жары за полторы недели умерло 70 человекВ Квебеке из-за аномальной жары за полторы недели умерло 70 человек
Из-за этой волны смертей морг Монреаля оказался переполненПодробнее
 Число жертв наводнения в Японии превысило 120 человекЧисло жертв наводнения в Японии превысило 120 человек
Премьер-министру Абэ пришлось отказаться от международных поездокПодробнее
 Стало известно имя нового министра иностранных дел ВеликобританииСтало известно имя нового министра иностранных дел Великобритании
Бориса Джонсона сменил министр здравоохранения Джереми ХантПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Трусы вверх!8 фото
10 июля
Трусы вверх!
Фотохроника 9 июля6 фото
09 июля
Фотохроника 9 июля
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДепутаты откажутся от уголовной ответственности за исполнение западных санкций в РФВ миреВсех детей и тренера спасли из затопленной пещеры в ТаиландеСпортКриштиану Роналду перешел в "Ювентус"В миреПесков объяснил русофобией слова сенатора США, сравнившего власти РФ с мафиейСпортЧерчесов взял вину на себя за неудачную игру Смолова на ЧМ-2018В РоссииСуд арестовал руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"

Пострадавший в Эймсбери пришел в сознание

Пострадавший в Эймсбери пришел в сознаниеОтравившийся "Новичком" мужчина находится в критическом, но стабильном состоянии Подробнее

Пучдемона и еще пятерых каталонских политиков лишили депутатских мандатов

Определились все полуфиналистки "Уимблдона"

Депутаты откажутся от уголовной ответственности за исполнение западных санкций в РФ

Депутаты откажутся от уголовной ответственности за исполнение западных санкций в РФПо словам председателя Госдумы, депутаты скорректировали свое мнение, "исходя из того диалога, который состоялся с бизнесом, с экспертным сообществом" Подробнее

Франция опровергла отмену эмбарго на поставку своих вооружений в Азербайджан

Фотохроника 10 июля

Фотохроника 10 июля7 фото

"Фонд Тимура Исламова" из Татарстана включили в реестр НКО-иноагентов

Криштиану Роналду перешел в "Ювентус"

Криштиану Роналду перешел в "Ювентус"Об этом говорится в заявлении "Реала", цвета которого португалец защищал с 2009 года Подробнее

Доллар опустился ниже 62 рублей впервые с 14 июня

BMW создаст СП с китайской Great Wall для выпуска автомобилей бренда Mini

В ТЦ на юге Москвы произошло задымление

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
SF1Франция Франция– : –21:00Бельгия Бельгия21:00