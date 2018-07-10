Франция опровергла отмену эмбарго на поставку своих вооружений в Азербайджан

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Посольство Франции в Армении опровергло сообщение азербайджанских СМИ об отмене Парижем запрета для отечественных военно-промышленных компаний на продажу продукции оборонного назначения Азербайджану.

"После официального запроса и проверок с официальным Парижем сообщаем, что распространенная азербайджанскими СМИ информация об отмене запрета на продажу вооружения Азербайджану является ложной", сообщили армянским СМИ в посольстве Франции в Ереване.

Ранее азербайджанский информационный ресурс AzeriDefence со ссылкой на военные источники сообщил, что официальный Париж снял запрет на продажу французскими компаниями Азербайджану продукции оборонного назначения.

Отмечалось также, что ВПК Франции на азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2018, которая пройдет 25-27 сентября, будет представлен в широком формате.

Ряд европейских стран и США установили эмбарго на продажу вооружения Азербайджану и Армении с начала 1990-х годов в связи с карабахским конфликтом.