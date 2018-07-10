Трамп прибыл в Бельгию на саммит НАТО

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник приземлился в Брюсселе, где он начинает турне по европейским странам, в рамках которого примет участие в саммите НАТО, посетит Великобританию и встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Финляндии.

Трамп и его супруга Мелания спустились вдвоем из "Борта номер один" и направились к ожидавшему их автомобилю марки "Кадиллак" черного цвета. Их прибытие транслировал американский телеканал Fox News.

President Trump has landed in Brussels, where he will participate in the NATO Summit. Follow @realDonaldTrump, @WhiteHouse, and @USNATO for updates. pic.twitter.com/9jkceAdm49 — The White House (@WhiteHouse) 10 июля 2018 г.

Свое турне американский президент начнет с саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля. Ожидается, что в ходе встречи в верхах страны-члены альянса обсудят оборонный бюджет, борьбу с терроризмом, противостояние киберугрозам и другие вопросы.

После того, как Трамп примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, он отправится в Великобританию, где встретится с премьер-министром Терезой Мэй и королевой Елизаветой II.

Президент США оценил грядущий визит в Британию как "сложный" и отметил, что переговоры с Путиным могут пройти гораздо легче. "В Великобритании однозначно (будет сложно)... там больше всего происходит", - сказал Трамп во вторник в Вашингтоне перед вылетом на саммит НАТО.

"У меня впереди саммит НАТО, у меня Великобритания, что будет непросто, и у меня впереди Путин (встреча с Путиным в Хельсинки - ИФ). Откровенно говоря, встреча с Путиным может оказаться самой простой из них, кто знает", - добавил американский лидер.

Помимо этого, Трамп не смог дать точный ответ на вопрос журналистов о том, рассматривает ли он Путина как друга или врага.

"Я не могу сейчас на это ответить. В чем я точно уверен, так это в том, что он - соперник", - сказал Трамп.