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Порошенко пожелал Трампу вернуть Путина "на верный путь"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко в статье для Financial Times, опубликованной в воскресенье, выразил надежду на то, что во время предстоящей встречи в Хельсинки Дональду Трампу удастся "вернуть на верный путь" президента России.

"Исходя из нашего согласованного подхода не делать ничего, что касается Украины, без Украины, я желаю господину Трампу успеха в его усилиях, чтобы вернуть Путина на верный путь. Зная его (президента РФ), я уверен, что он ждет нашего поражения. Но это не наш вариант и никогда им не будет", - написал украинский лидер (перевод пресс-службы Петра Порошенко).

Публикация, вышедшая в преддверии саммитов Украина-ЕС и НАТО в Брюсселе, полностью посвящена необходимости сплотиться перед российской угрозой.

"На улицах английских городов, таких как Солсбери, на серверах электронной почты западных политических партий или через средства пропаганды, контролируемые Москвой на Западе, Россия пытается посеять раздор, непонимание и страх, пользуясь преимуществами наших открытых обществ", - написал Порошенко.

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля; на 16 июля назначена встреча президентов России и США в столице Финляндии.

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Теги: Петр Порошенко, Украина, Дональд Трамп, США, Владимир Путин

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