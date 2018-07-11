Афины выслали двух российских дипломатов из-за вмешательства в дела страны

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Греческие власти решили выслать двух российских дипломатов, еще двум запрещен въезд, их обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны и вопросы национальной безопасности греческого государства, сообщила в среду газета "Катимерини".

По данным издания, Афины обвиняют российских дипломатов в попытках сбора и распространения информации и подкупе государственных чиновников, в том числе в том, что касается такой чувствительной внутренней проблемы, как соглашение между Грецией и бывшей югославской республикой Македонией о названии государства.

Собеседники газеты отметили, что высылка стала ответом на многочисленные скоординированные усилия, связанные с расширением российского влияния в Греции, в том числе с деятельностью Императорского православного палестинского общества. В частности, речь идет о попытках оказания влияния на муниципальные и городские структуры греческой православной церкви с помощью вознаграждений, а также о том, чтобы заручиться поддержкой на Афоне.

Издание отмечает, что, несмотря на эти меры, Греция продолжает рассчитывать на сотрудничество с Россией и развитие дружеских отношений между народами, отмечая, что это должно происходить на основе взаимного уважения суверенитета.