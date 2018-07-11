В ООН заявили о потребности КНДР в гумпомощи из-за недоедания у 20% детей

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Северная Корея нуждается в оказании гуманитарной помощи, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, который побывал в КНДР.

По словам Лоукока, около 20% всех детей в КНДР сталкиваются с проблемами, вызванными недостаточным питанием.

"Более половины детей, проживающих в сельской местности, в том числе в тех местах, где мы побывали, не имеют доступа к чистой питьевой воде", - добавил он.

Заместитель генсека ООН подчеркнул важность увеличения финансирования для оказания активной гуманитарной помощи Северной Корее. Лоукок прибыл в Пхеньян в понедельник. Вместе с делегацией в ходе визита он посетил ряд районов, расположенных на юго-западе Северной Кореи.