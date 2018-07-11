Pfizer согласилась отложить повышение цен на лекарства из-за критики Трампа

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Американская фармкомпания Pfizer приняла решение отложить повышение цен примерно на 100 препаратов после "продолжительных переговоров" главы компании Яна Рида с президентом США Дональдом Трампом.

Компания столкнулась с жесткой критикой, когда объявила о повышении цен на свои лекарства с 1 июля. В частности, Трамп заявил, что Pfizer "должно быть стыдно" за свои действия.

После встречи Рида с президентом США компания сообщила, что отложит повышение цен, чтобы дать время на проведение реформы американской системы здравоохранения.

Pfizer вернет цены на фармпрепараты к уровням, на которых они находились до 1 июля, до конца текущего года или до тех пор, пока план президента по ограничению стоимости лекарств не вступит в силу, если это произойдет раньше конца года, отмечается в сообщении компании.

"Pfizer разделяет беспокойство Трампа о пациентах и его приверженность предоставлению доступной медицинской помощи", - заявил Рид.

Трамп в свою очередь написал в твиттере: "Мы приветствуем это решение Pfizer и надеемся, что другие компании сделают то же самое".