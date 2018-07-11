СМИ назвали вероятное число заложников в афганском Джелалабаде

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В заложниках у террористов, атаковавших в среду утром управление образования провинции Нангархар в городе Джелалабад, могут находиться до 50 гражданских лиц, сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

Ранее представители полиции сообщали о захвате боевиками заложников.

В результате атаки террористов в среду утром на управление образования провинции, по предварительным данным, погибли двое, пять человек получили ранения, сообщил ранее местным СМИ пресс-секретарь губернатора провинции Атаулла Хугьяни.

Нападение на управление образования провинции было организовано в два этапа. Сначала террорист-смертник совершил самоподрыв у входа в управление, затем группа боевиков ворвалась на территорию учреждения и вступила в бой с охраной.

Ни одна из действующих в стране экстремистских групп пока не взяла ответственность за это нападение.