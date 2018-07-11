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Грузинского пастуха, обвиняемого в убийстве американской семьи, арестовали

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в убийстве семьи из США, прибывшей на отдых в ущелье Хада в грузинском регионе Мцхета-Мтианети, Малхаз Кобаури в среду решением Мцхетского городского суда взят под стражу.

19-летнему пастуху Кобаури накануне было официально предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, в том числе несовершеннолетнего. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что задержанный признался в убийстве граждан США Райана и Лоры Смит, а также их четырехлетнего сына.

По информации МВД Грузии, "следствием установлено, что 4 июля на территории одного из водопадов в ущелье Хада в результате взаимной перебранки,подозреваемый выстрелом из охотничьего ружья нанес смертельные ранения потерпевшему и его сыну, а его супруга упала при попытке бегства в ущелье и погибла. Задержанный оставил убитого мужчину на месте происшествия, а тело ребенка спрятал в лавине".

Между тем, на суде обвиняемый изменил свои показания. Как заявил журналистам его адвокат Алуда Бучукури, его подзащитный уверяет, что он не убивал членов семьи Смит, а там были двое незнакомых мужчин, которые и убили их, ему же пригрозили, что уничтожат всю его семью. В свою очередь, сторона обвинения не исключает, что круг фигурантов по этому делу может увеличиться.

6 июля поступило сообщение о пропаже двоих туристов с двойным гражданством Грузии и США, а также их четырехлетнего ребенка, которые находились в ущелье Хада. В селе Цвери были обнаружены автомобиль и личные вещи пропавших. В тот же день одного из туристов - женщину - обнаружили мертвой в ущелье у водопада, примерно в трех километрах от оставленной машины, а на следующий день было найдено тело еще одного пропавшего туриста - мужчины. Спустя три дня в том месте, которое указал предполагаемый убийца, нашли мертвым и их ребенка.

Первоначально расследование этого дела началось в соответствии со статьей 116 УК Грузии - "причинение смерти по неосторожности, совершенное в отношении двух или более лиц". Однако, после получения данных медицинской экспертизы оно было переквалифицировано в преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах (чч.2,3, ст 109 УК Грузии).

Как сообщили журналистам в посольстве США в Грузии, ФБР окажет правоохранительным органам республики помощь в расследовании этого убийства, в частности, в проведении технических экспертиз.

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Теги: Грузия, США

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