Трамп прибыл в Лондон

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп приземлился на территории Великобритании, куда приехал встречаться с премьером Терезой Мэй, королевой Елизаветой II, а также сыграть в гольф перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным в начале следующей недели, сообщает в четверг агентство AP.

По его данным, самолет лидера США приземлился в лондонском аэропорту Станстэд. В Великобритании американский лидер прибыл из Бельгии, в столице которой проходил саммит лидеров НАТО.

Ожидается, что позднее в четверг Трамп с супругой Меланией посетят Бленхеймский дворец в графстве Оксфордшир, организованный Мэй. Среди 100 гостей на ужине будут британские бизнесмены, представляющие различные экономические секторы. На Даунинг-стрит пояснили, что ужин посвящен "крепким деловым связям" между США и Великобританией.

Ночь на пятницу президент США с супругой проведут в резиденции американского посла в Лондоне в Риджентс-парк.

В пятницу президент США проведет утро и первую половину дня на переговорах с Мэй в загородной резиденции британского премьера Чекерс. Ожидается, что там стороны обсудят ряд международных вопросов.

После встречи с Мэй Трамп с супругой направятся в Виндзорский замок в графстве Беркшир, где у них запланирована встреча с королевой Великобритании Елизаветой II.

В пятницу вечером президент США и первая леди отправятся в Шотландию, где, как ожидается, они посетят гольф-клуб и отель Trump Turnberry и гольф-клуб Trump International Golf Links Scotland.