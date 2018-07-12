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Пожар под ЛЭП в Азербайджане начался одновременно в двух районах

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Перебои в энергоснабжении в Азербайджане в четверг вечером возникли в результате пожара, который начался под линиями электропередач одновременно в двух районах, заявил глава ОАО "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев.

"Одновременно в Евлахе и в Ахсу под ЛЭП возник пожар, и это вызывает множество вопросов. Мы вынуждены были отключить систему подачи электроэнергии в Баку и Сумгайыте. Сейчас мы ждем завершения соответствующих работ по предотвращению пожара", - сказал Пирвердиев, слова которого приводят местные СМИ.

По словам Пирвердиева, никаких проблем на Азербайджанской ТЭС, где на прошлой неделе произошел пожар, в настоящее время нет.

Пожар под высоковольтными ЛЭП привел в 16:00 по местному времени к ограничениям в энергоснабжении в Баку и ряда регионов страны.

В настоящее время энергоснабжение Баку, Абшеронского полуострова и ряда регионов страны осуществляется с ограничением на 27%. В полном объеме обеспечено энергоснабжение объектов первой категории значимости - Бакинского метрополитена, Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев, систем водоснабжения и канализации, объектов государственного значения.

За последнее время в Азербайджане произошли две энергоаварии. В ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Весь Азербайджан на несколько часов остался без света.

В этот же день в вечерние часы вторника Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света.

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Теги: Азербайджан

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