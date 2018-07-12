Эйфелеву башню закроют для посещения в день финала ЧМ-2018

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Эйфелева башня в Париже будет закрыта для посещения в день финала ЧМ-2018 из-за открытия фан-зоны на Марсовом поле, сообщили в дирекции Общества эксплуатации башни.

Если билеты для посещения достопримечательности уже приобретены, их аннулируют и перечислят туристам средства обратно на банковские карты.

Также башня будет закрыта 14 июля из-за подготовки к запуску фейерверков к празднованию Дня взятия Бастилии.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго объявила об установке нескольких экранов на площадке перед Эйфелевой башней, которые будут транслировать финал ЧМ-2018. Меры безопасности 14 и 15 июля в Париже будут усилены.

В финале чемпионата мира по футболу, который состоится 15 июля в "Лужниках", сыграют сборные Хорватии и Франции.