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В Грузии нашли вероятного биологического врага мраморных клопов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Грузии в поисках эффективных методов борьбы с мраморными клопами (азиатские щитники), массовое нашествие которых в прошлом году нанесло большой ущерб жителям в западных регионах страны, нашли возможного биологического врага этих насекомых-вредителей.

"Несколько недель назад в регионе Самегрело (Западная Грузия) наши специалисты обнаружили паразитированные яйца мраморного клопа, откуда вылетело насекомое, которое в свою очередь паразитировало самого клопа", - сообщил в четверг журналистам заместитель руководителя Национального агентства продовольствия министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, главный фитосанитар страны Зураб Липартия.

По его словам, данные этого насекомого отправлены в одну из лабораторий Италии, откуда, предположительно, к концу месяца ожидается получить ответ.

"Если ответ будет положительным, это насекомое искусственно будет размножено в грузинских лабораториях и отпущено в природу. Природа же сама расправится с вредителем, а это означает, что уже не потребуется использование химических препаратов в борьбе с мраморными клопами", - сказал Липартия.

При этом он отметил, что в результате мероприятий, осуществляемых в Грузии против мраморных клопов, популяция вредителя в стране значительно сократилась и ущерб фермеров в этом году будет намного меньшим, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что на борьбу с мраморными клопами правительством Грузии в бюджете страны на 2018 год было выделено 49 млн лари (около $20 млн). Комплексные мероприятия по борьбе с вредителем, в частности, включают установление специальных ловушек, более 100 тыс. феромонов, которые размещаются по всей территории страны. Мобилизованы 150 единиц спецтехники высокой проходимости (в 10 раз больше, чем в прошлом году) для обработки специальными препаратами сельскохозяйственных угодий.

В 2017 году мраморные клопы нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству Грузии, уничтожив на больших площадях урожаи фундука, кукурузы и фруктовых садов на западе страны и добрались до Тбилиси. Несмотря на принятые меры, в результате которых с помощью спецтехники, включая авиацию, химической обработке были подвергнуты более 100 тыс. гектаров сельхозугодий, распространение популяции вредителя остановить не удалось.

Родиной мраморного клопа являются США. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, включая Китай, Японию, в европейских странах. В Грузии мраморные клопы впервые появились в 2015 году.

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Теги: Грузия

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