Трамп прибыл на гала-ужин с британским премьером

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией в четверг прибыли на гала-ужин, организованный премьером Великобритании Терезой Мэй.

Также в Бленхеймский дворец, где проходит ужин, направились сотрудники администрации США, сопровождающие президента.

У входа во дворец лидеры США и Великобритании с супругами посмотрели на выступление оркестра королевской гвардии Великобритании. "Команда Трампа у Уинфилд Хаус (резиденции после США в Великобритании) в Лондоне, готовимся к гала-ужину, организованному премьер-министром Мэй", - написала ранее в четверг официальный представитель Белого Дома Сара Сандерс в твиттере.

Сообщение Сандерс сопроводила фотографией с членами администрации Трампа в торжественных костюмах.

Ужин организован в Бленхеймском дворце в графстве Оксфордшир. СМИ отмечают, что в ожидании Трампа на некотором удалении от дворца собралась толпа протестующих.

Среди порядка 100 гостей, по данным британских СМИ, на ужине будут британские бизнесмены, представляющие различные экономические секторы. На Даунинг-стрит пояснили, что на ужине "отпразднуют крепкие деловые связи" между США и Великобританией.