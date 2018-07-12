Полиция заявила об отсутствии опасности в связи с госпитализацией мужчины в Солсбери

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Угрозы здоровью мужчины после инцидента в британском городе Солсбери нет, оцепление на месте происшествия снято, полиция поблагодарила людей за терпение и понимание.

"Мы рады сообщить, что оцепление на месте инцидента на Касл-стрит, Солсбери, было снято и дорога вновь открыта. Службы экстренной помощи были вызваны на место происшествия в 18:20 (по местному времени) после того, как появились сомнения по поводу состояния здоровья 30-летнего мужчины", - говорится в сообщении полиции города Солсбери в Twitter.

Отмечается, что мужчина "был доставлен в районную больницу Солсбери и полностью обследован медицинским персоналом". "Теперь мы можем подтвердить отсутствие опасений относительно его здоровья и в целом опасности для общества", - сообщили в полиции.

Полиция признала, что "их первоначальная реакция на инцидент, возможно, выглядела тревожной". "Но мы надеемся, что вы понимаете, почему нам понадобилась эта высокая мера предосторожности. Благодарим всех за терпение и понимание", - заявили в полиции.

Ранее полиция сообщила об инциденте, произошедшем в Солсбери с молодым мужчиной. Британские СМИ отмечали, что инцидент произошел у ресторана Zizi, который фигурировал в "деле Скрипаля".

Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Затем женщина скончалась.

Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление якобы в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, в марте в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.