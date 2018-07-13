CNN узнал кандидата в помощники Трампа по юридическим вопросам

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Один из ключевых помощников президента США по экономическим делам Шахира Найт может сменить направление деятельности в Белом доме и занять пост помощника Дональда Трампа по юридическим вопросам, сообщил в четверг CNN со ссылкой на осведомленные источники.

О назначении Найт на этот пост может быть объявлено в понедельник, 16 июля.

По данным издания, она может сменить на этом посту Марка Шорта, который оставит работу в Белом доме в конце июля. После этого он перейдет на работу в Виргинский университет.

В июне этого года Найт объявила о своем решении покинуть Национальный экономический совет США и с тех пор вела тайные переговоры с Белым домом о вероятной замене Шорта.