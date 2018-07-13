Что случилось этой ночью: пятница, 13 июля

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп в интервью газете The Sun сказал, что хочет поддерживать связь с Владимиром Путиным, несмотря на инциденты в Солсбери.

- Как минимум 19 человек погибли в китайской провинции Сычуань из-за взрыва в промышленном парке.

- Мужчину госпитализировали в одном из ресторанов города Солсбери, где ранее были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Тревога оказалась ложной.

- Рядом с аэропортом Каира взорвался резервуар, принадлежащий военной нефтехимической компании. Более 10 человек пострадали. Взрыв не помешал работе аэропорта.