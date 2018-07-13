Запасной самолет Трампа во время саммита США-РФ будет ждать в Таллине

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Запасной борт президента США Дональда Трампа, а также сопровождающий его транспортный самолет будут ждать завершения саммита США-Россия в эстонском Таллине.

Оба воздушных судна - транспортный самолет Военно-воздушных сил США, а также запасной борт американского лидера Boeing C-32 - прибудут в Таллин в воскресенье и пробудут там в режиме ожидания до завершения саммита в Хельсинки в понедельник, сообщила в пятницу служба новостей "Радио 4".

Сам президент США прибудет в Хельсинки в воскресенье на Boeing 747 Air Force One.