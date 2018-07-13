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Обезврежен второй подозреваемый в убийстве полицейского в азербайджанской Гяндже

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Азербайджана обезвредили подозреваемого в убийстве одного из офицеров полиции в Гяндже - втором по величине городе страны, сообщают местные СМИ.

Операция проходила в городе Шамкире, в результате нее был обезврежен Рашад Боюккишиев 1988 года рождения, который ранее был осужден за умышленное убийство и разбой. Это второй подозреваемый по делу убийства офицеров полиции в Гяндже.

Вечером 10 июля при предотвращении несанкционированной акции Гяндже погибли двое офицеров полиции - замначальник главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальник управления полиции Низаминского района Гянджи полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Акцию пыталась провести радикальная религиозная группа из 150-200 человек. Полиция предупредила участников мероприятия о недопустимости ее проведения и призвала их разойтись. Однако участники акции оказали полиции сопротивление с использованием колющих и режущих предметов. По данным МВД 40 участников акции были доставлены в отделение полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следственные мероприятия с целью выявления и привлечение к ответственности всех организаторов и участников акции продолжаются.

Покушение на мэра Гянджи

Акция проводилась в поддержку Юниса Сафарова, организовавшего 3 июля вечером покушение на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, который в результате нападения получил ранения и проходит лечение.

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При этом Сафаров, который совершил покушение, был задержан на месте преступления.

В совместном заявлении пресс-служб Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности Азербайджана отмечается, что уроженец Гянджи Сафаров является гражданином России. В 2016 году он в течение 8 месяцев жил в городе Гум (Иран), а также "вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым прошел боевую подготовку в рядах вооруженных формирований на территории Сирии".

Следствие квалифицировало действия Сафарова как целенаправленный и запланированный террористический акт.

Правоохранительные органы отмечают, что основной целью теракта Сафарова было установление в Азербайджане исламского государства, управляемого законами шариата. Для этого он должен был убить нескольких государственных чиновников, создав в стране атмосферу хаоса и страха, с конечной целью насильственного захвата власти.

Кроме того, отмечается, что Сафаров также подготовил видеообращение от имени движения "Мусульманское единство" и распространил его среди своих единомышленников за рубежом. Оно должно было распространиться на территории Азербайджана, если бы теракт в Гяндже удался. В своем обращении Сафаров призывал жителей страны к вооруженной борьбе против властей.

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Теги: Азербайджан, Гянджа

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