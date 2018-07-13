Курение пилота на борту самолета Air China привело к резкому снижению лайнера

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Причиной резкого снижения высоты самолетом китайской авиакомпании Air China стало курение пилота в кабине во время полета, сообщили местные СМИ со ссылками на заключение, сделанное по результатам расследования.

"Предварительное расследование показало, что второй пилот закурил в кабине электронную сигарету", - цитируют СМИ заявление представителей авиационных властей КНР.

В разъяснении говорится, что дым от электронной сигареты просочился в салон авиалайнера, что без участия экипажа привело к отключению системы кондиционирования и резкому снижению уровня кислорода. В результате самолет начал снижение до высоты в три тысячи метров.

Инцидент произошел 10 июля с самолетом Boeing 737, выполнявшим рейс из Гонконга в город Далянь через 1,5 часа после взлета. Экстренная посадка не производилась, самолет приземлился в точке назначения. Пострадавших нет.

Расследование проводилось Администрацией гражданской авиации Китая. Курение в самолетах китайских авиакомпаний, в том числе электронных сигарет, строго запрещено.