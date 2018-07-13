Иран обещал продолжить продажу нефти в условиях санкций

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Ирану будет трудно продавать нефть в условиях восстановления американских санкций, но непреодолимых препятствий для этого нет, заявил в пятницу советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

"Конечно, будет трудно, будет, конечно, тяжеловато", - сказал Велаяти, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай". - Но мы давно уже научились, как вести маркетинг и как получать деньги от продажи нефти (в условиях санкций - ИФ). Поэтому нерешаемых вопросов в этом вопросе у нас не будет".

Велаяти напомнил, что в Тегеране привыкли продавать нефть в условиях действия различных ограничений, "американцы делали все, чтобы саботировать продажи иранской нефти".

"Мы будем добывать нефть и продавать ее. А как мы будем доставлять ее и получать за это деньги, будет зависеть от того, с какой страной и какой компанией мы это делаем", - отметил советник.

Ранее сообщалось, что представители "евротройки" предложили создать независимые от доллара формы торговли с Ираном в условиях восстановления санкций против Тегерана США.