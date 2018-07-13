Главные новости
СпортИлюмжинов пообещал обжаловать отстранение с поста президента ФИДЕВ РоссииМать Сенцова попросила президента России помиловать сынаМоскваНачальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнением
В мире

Большинство американцев назвали Трампа недостаточно жестким в отношении России

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Чуть больше половины граждан США полагают, что американский лидер Дональд Трамп придерживается недостаточно жесткой позиции в отношении России, свидетельствуют результаты опроса телеканала Fox News.

Согласно опубликованным в пятницу результатам опроса, 53% американцев назвали действия Трампа в отношении России "недостаточно жесткими". Этот показатель вырос на 2% с апреля. 35% респондентов заявили, что одобряют, как президент США выстраивает свой политический курс по этому направлению. Лишь 5% опрошенных считают подход Трампа в отношении РФ "слишком жестким".

Кроме того, результаты опроса демонстрируют, что 59% американцев поддерживают проведение встречи Трампа и российского президента Владимира Путина в Хельсинки, запланированной на 16 июля. При этом, респонденты разделились во мнениях относительно оценки возможных результатов этого саммита. Так, 31% опрошенных считает, что Путин "получит больше" от этой встречи, чем Трамп. Противоположного мнения придерживаются 24% опрошенных. По мнению 26%, встреча будет одинаково полезной обоим лидерам, а 18% не смогли ответить на этот вопрос.

Между тем другой опубликованный в пятницу опрос, проведенный компанией Gallup, показал, что доля граждан США, считающих, что между Вашингтоном и Москвой сохраняются партнерские или даже дружеские отношения, составляет 31%. Доля придерживающихся такого мнения респондентов выросла по сравнению с 2014 годом на 5%.

Среди респондентов 6% заявляют о союзнических отношениях между США и Россией, 25% - о дружеских отношениях, 37% уверены в недружелюбности Москвы, 29% граждан США считают Россию врагом. Остальные участники опроса затруднились с ответом.

Опрос показывает значительный рост положительных оценок представителей Республиканской партии. Доля республиканцев, заявляющих о хороших отношениях между США и Россией, выросла за четыре года с 22% до 40%. При этом 6% республиканцев называют Россию союзником США, 34% - дружественной страной, но не союзником, 38% - недружественной державой и 20% - врагом.

В то же время доля положительных оценок двусторонних отношений среди демократов снизилась на 3% - до 25%. Среди представителей Демократической партии 8% верят в союзнические отношения Москвы и Вашингтона, 17% - в дружеские. Врагом Россию готовы назвать 42% демократов.

Опрос телеканала Fox News проводился с 9 по 11 июля. В нем приняли участие более 1 тысячи американцев. Опрос Gallup проводился с 2 по 8 июля 2018 года среди более чем 1,2 тыс. человек.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Дональд Трамп, Fox

Новости по теме

В мире
Гигантский надувной шар "малыш Трамп" подняли в воздух в ЛондонеГигантский надувной шар "малыш Трамп" подняли в воздух в Лондоне
Британские активисты таким образом выразили протест против визита президента США, накануне прилетевшего в ЛондонПодробнее
 В результате взрыва в районе каирского аэропорта пострадали 12 человекВ результате взрыва в районе каирского аэропорта пострадали 12 человек
Из-за высокой температуры воздуха взорвался резервуар на территории нефтехимической компанииПодробнее
 Трамп намерен поддерживать связи с Путиным, несмотря на инциденты в СолсбериТрамп намерен поддерживать связи с Путиным, несмотря на инциденты в Солсбери
Ближайшая встреча двух президентов состоится в понедельникПодробнее
 Полиция заявила об отсутствии опасности в связи с госпитализацией мужчины в СолсбериПолиция заявила об отсутствии опасности в связи с госпитализацией мужчины в Солсбери
Инцидент произошел на фоне отравления двоих человек в конце июня предположительно "новичком"Подробнее
Женева и Цюрих снова признаны самыми дорогими городами для жизниЖенева и Цюрих снова признаны самыми дорогими городами для жизни
Санкт-Петербург в рейтинге занял 51-е место из 77, Москва - 54-еПодробнее
 Великобритания опубликовала новый план "мягкого" BrexitВеликобритания опубликовала новый план "мягкого" Brexit
В Financial Times сравнили документ с соглашением об ассоциации между Украиной и ЕвросоюзомПодробнее
 Трамп назвал Путина соперником, который со временем может стать другомТрамп назвал Путина соперником, который со временем может стать другом
Лидеры России и США встретятся на следующей неделе в ХельсинкиПодробнее
 Трамп объявил о согласии стран НАТО поднять расходы на оборону до рекордного уровняТрамп объявил о согласии стран НАТО поднять расходы на оборону до рекордного уровня
Президент подчеркнул, что США остаются привержены альянсуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 июля6 фото
12 июля
Фотохроника 12 июля
Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры15 фото
12 июля
Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортИлюмжинов пообещал обжаловать отстранение с поста президента ФИДЕВ РоссииМать Сенцова попросила президента России помиловать сынаМоскваНачальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнениемЭкономика"Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭСВ миреТрамп намерен поддерживать связи с Путиным, несмотря на инциденты в СолсбериВ миреПолиция заявила об отсутствии опасности в связи с госпитализацией мужчины в Солсбери

Экс-замдиректора Эрмитажа Новиков получил условный срок за хищение 30,6 млн рублей

Река прорвала дамбу и подтопила поселок в Забайкалье

Apple с поставщиками создаст в Китае фонд инвестиций в чистую энергетику на $300 млн

Россельхознадзор отказался полностью снять ограничения на молоко из Белоруссии

Большинство американцев назвали Трампа недостаточно жестким в отношении России

Ирландия первой в мире перестанет инвестировать средства госфонда в ископаемые виды топлива

Восьмилетний мальчик пропал в омском селе

Россиянин побил польского дипломата в самолете

Экс-телохранителя бен Ладена депортировали из Германии

Премьер Франции объявил о планах создать новые подразделения по борьбе с терроризмом

Правительство занялось вопросом о квотах на рыбу после жалобы Путину на их перепродажу

Матвиенко заподозрила, что глава Почты России считает зарплаты почтальонов не царским вопросом

Президент ФИДЕ заявил о намерении продолжить работу и обжаловать отстранение

Президент ФИДЕ заявил о намерении продолжить работу и обжаловать отстранениеПо мнению Илюмжинова, решение комиссии по этике незаконно Подробнее

Путин встретится с находящимся в международном розыске президентом Судана

У храма в Мордовии обрушились купол и колокольня

РФ подтвердила интерес к программе "нефть в обмен на товары" с Ираном

"Черный археолог" нашел в Красноярском крае уникальное захоронение XVII века

Инфантино спрогнозировал более миллиарда телезрителей у финала ЧМ-2018

Россия в июле восстановила добычу нефти на 80% от уровней до соглашения ОПЕК+

Финляндия восстановит погранконтроль на время саммита Россия-США

Сбербанк и "Тинькофф" запустили взаимные переводы по номеру телефона

"Челси" отправил в отставку главного тренера Антонио Конте

Три московских пляжа закрыли для купания из-за некачественной воды

Президент ФИФА назвал ЧМ в России лучшим в истории

Нигерия вернет на родину своих граждан, ночевавших под стенами посольства в Москве

Начальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнением

Начальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнениемПо данным источника, обязанности руководителя будет исполнять Андрей Стрижов Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru