Большинство американцев назвали Трампа недостаточно жестким в отношении России

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Чуть больше половины граждан США полагают, что американский лидер Дональд Трамп придерживается недостаточно жесткой позиции в отношении России, свидетельствуют результаты опроса телеканала Fox News.

Согласно опубликованным в пятницу результатам опроса, 53% американцев назвали действия Трампа в отношении России "недостаточно жесткими". Этот показатель вырос на 2% с апреля. 35% респондентов заявили, что одобряют, как президент США выстраивает свой политический курс по этому направлению. Лишь 5% опрошенных считают подход Трампа в отношении РФ "слишком жестким".

Кроме того, результаты опроса демонстрируют, что 59% американцев поддерживают проведение встречи Трампа и российского президента Владимира Путина в Хельсинки, запланированной на 16 июля. При этом, респонденты разделились во мнениях относительно оценки возможных результатов этого саммита. Так, 31% опрошенных считает, что Путин "получит больше" от этой встречи, чем Трамп. Противоположного мнения придерживаются 24% опрошенных. По мнению 26%, встреча будет одинаково полезной обоим лидерам, а 18% не смогли ответить на этот вопрос.

Между тем другой опубликованный в пятницу опрос, проведенный компанией Gallup, показал, что доля граждан США, считающих, что между Вашингтоном и Москвой сохраняются партнерские или даже дружеские отношения, составляет 31%. Доля придерживающихся такого мнения респондентов выросла по сравнению с 2014 годом на 5%.

Среди респондентов 6% заявляют о союзнических отношениях между США и Россией, 25% - о дружеских отношениях, 37% уверены в недружелюбности Москвы, 29% граждан США считают Россию врагом. Остальные участники опроса затруднились с ответом.

Опрос показывает значительный рост положительных оценок представителей Республиканской партии. Доля республиканцев, заявляющих о хороших отношениях между США и Россией, выросла за четыре года с 22% до 40%. При этом 6% республиканцев называют Россию союзником США, 34% - дружественной страной, но не союзником, 38% - недружественной державой и 20% - врагом.

В то же время доля положительных оценок двусторонних отношений среди демократов снизилась на 3% - до 25%. Среди представителей Демократической партии 8% верят в союзнические отношения Москвы и Вашингтона, 17% - в дружеские. Врагом Россию готовы назвать 42% демократов.

Опрос телеканала Fox News проводился с 9 по 11 июля. В нем приняли участие более 1 тысячи американцев. Опрос Gallup проводился с 2 по 8 июля 2018 года среди более чем 1,2 тыс. человек.