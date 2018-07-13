В испанской Памплоне четыре человека пострадали в традиционном забеге с быками

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В ходе ежегодного забега с быками в испанском городе Памплона четыре человека получили травмы, передает в пятницу агентство Associated Press.

В сообщении отмечается, что во время седьмого дня забегов один из участников получил серьезную травму руки: бык зацепил ее своим рогом.

По информации сотрудников местной службы скорой помощи, еще три человека получили незначительные травмы в результате падений и столкновений с ограждением.

Ранее в июле несколько зоозащитных организаций, включая международную организацию PETA и испанскую группу защитников прав животных AnimaNaturalis, провели в Памплоне массовые акции протеста против этих забегов.

Активисты надели на себя маски в виде бычьих голов и держали в руках таблички с надписями "Прекратите кровавые бои быков". Они попытались привлечь внимание общественности к тому, что организаторы фиесты жестоко обращаются с быками, используя электрические кнуты и заточенные палки, чтобы разозлить животных перед забегом.

Зоозащитники также выступили против убийства быков в ходе схваток с тореадорами, которые традиционно проходят по окончании забегов.