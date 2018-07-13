Главные новости
СпортИлюмжинов пообещал обжаловать отстранение с поста президента ФИДЕВ РоссииМать Сенцова попросила президента России помиловать сынаМоскваНачальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнением
В мире

Защитники русского языка в Молдавии возложили траурные венки у Конституционного суда страны

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Гражданские активисты, выступающие в защиту русского языка в Молдавии, возложили в траурные венки к зданию Конституционного суда республики в Кишиневе.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в церемонии, которая прошла в пятницу утром, приняли участие несколько человек в черной одежде.

Под звуки траурного марша Шопена гражданские активисты возложили венки к зданию Конституционного суда (КС) Молдавии, отметив таким образом 40 дней признания инстанцией закона "О функционировании языков" устаревшим.

Председатель недавно созданной и еще не зарегистрированной общественной организации "ЗАРЯ" (ЗА Русский Язык) Михаил Ахремцев заявил журналистам, что "решение о признании закона устаревшим было принято четырьмя гражданами Румынии - членами КС по запросу шести других граждан Румынии (депутатов от Либеральной партии - ИФ)".

"В итоге, в стране был аннулирован документ, регламентирующий функционирование языков, на которых должны общаться граждане Молдавии различных национальностей", - подчеркнул Ахремцев.

Юрист Партии социалистов Молдавии Сергей Мишин заявил, что "своим решением судьи КС похоронили все языки, на которых общается многонациональная Молдавия".

В миреКС Молдавии признал конституционным закон "о борьбе с российской пропагандой"Читать подробнее

"Нас успокаивают - мол, ничего страшного не случилось, но первые "звоночки" этого решения уже слышны: в ЦИК предложили печатать бюллетени только на одном языке. Они похоронили наш государственный, молдавский язык, похоронили русский как язык межнационального общения, похоронили украинский, гагаузский, болгарский, идиш, язык ромов и другие. Они говорят: мы юристы, но они действуют не как юристы, а как граждане другого государства", - заявил Мишин.

4 июня КС Молдавии признал устаревшим Закон о функционировании языков. В связи с этим, в Молдавии проходят акции протеста с требованием не допустить отмены статуса языка межнационального общения для русского языка. Этот статус предусмотрен в законе, который признан "устаревшим", а также в других законодательных актах.

Власти неоднократно заявляли, что решение Конституционного суда никак не влияет на реальное положение дел в сфере функционирования языков. Статус языка межнационального общения для русского языка закреплен также в Концепции национальной политики и многих других законах Молдавии, которые также предусматривают перевод всех официальных документов на русский язык и право подачи петиций в органы государственной власти на русском языке.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Молдавия

Новости по теме

В мире
Греция решила выдать россиянина Винника ФранцииГреция решила выдать россиянина Винника Франции
Его выдачи также добиваются США и РоссияПодробнее
 Гигантский надувной шар "малыш Трамп" подняли в воздух в ЛондонеГигантский надувной шар "малыш Трамп" подняли в воздух в Лондоне
Британские активисты таким образом выразили протест против визита президента США, накануне прилетевшего в ЛондонПодробнее
 В результате взрыва в районе каирского аэропорта пострадали 12 человекВ результате взрыва в районе каирского аэропорта пострадали 12 человек
Из-за высокой температуры воздуха взорвался резервуар на территории нефтехимической компанииПодробнее
 Трамп намерен поддерживать связи с Путиным, несмотря на инциденты в СолсбериТрамп намерен поддерживать связи с Путиным, несмотря на инциденты в Солсбери
Ближайшая встреча двух президентов состоится в понедельникПодробнее
Полиция заявила об отсутствии опасности в связи с госпитализацией мужчины в СолсбериПолиция заявила об отсутствии опасности в связи с госпитализацией мужчины в Солсбери
Инцидент произошел на фоне отравления двоих человек в конце июня предположительно "новичком"Подробнее
 Женева и Цюрих снова признаны самыми дорогими городами для жизниЖенева и Цюрих снова признаны самыми дорогими городами для жизни
Санкт-Петербург в рейтинге занял 51-е место из 77, Москва - 54-еПодробнее
 Великобритания опубликовала новый план "мягкого" BrexitВеликобритания опубликовала новый план "мягкого" Brexit
В Financial Times сравнили документ с соглашением об ассоциации между Украиной и ЕвросоюзомПодробнее
 Трамп назвал Путина соперником, который со временем может стать другомТрамп назвал Путина соперником, который со временем может стать другом
Лидеры России и США встретятся на следующей неделе в ХельсинкиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 июля6 фото
12 июля
Фотохроника 12 июля
Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры15 фото
12 июля
Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортИлюмжинов пообещал обжаловать отстранение с поста президента ФИДЕВ РоссииМать Сенцова попросила президента России помиловать сынаМоскваНачальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнениемЭкономика"Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭСВ миреТрамп намерен поддерживать связи с Путиным, несмотря на инциденты в СолсбериВ миреПолиция заявила об отсутствии опасности в связи с госпитализацией мужчины в Солсбери

Крыло "Боинга" обуглилось от молнии при посадке во "Внуково"

Бышовец оценил шансы сборных Бельгии и Англии на успех в матче за бронзу

Еврокомиссию возмутили подозрения, что Юнкер был нетрезв на саммите НАТО

Генсек Всемирной туристской организации ООН назвал водку одним из главных компонентов России

"Газпром" построил две трети трассы "Турецкого потока"

Греция решила выдать россиянина Винника Франции

Греция решила выдать россиянина Винника ФранцииЕго выдачи также добиваются США и Россия Подробнее

"Северсталь" запланировала вложить более $1 млрд в модернизацию чугунно-литейного производства

Трое депутатов попросили не учитывать их подписи за кандидатуру Балакина

В Мосгоризбиркоме признали их подписи в поддержку экс-владельца СУ-155 недействительными по статье, запрещающей принуждение и подкуп Подробнее

Защитники русского языка в Молдавии возложили траурные венки у Конституционного суда страны

Программы капремонта домов в РФ выполнили на 80%

Сеул обвинил российские Ту-95 в нарушении опознавательной зоны южнокорейской ПВО

СКР предложил ввести в УК отдельные статьи о преступлениях врачей

СКР предложил ввести в УК отдельные статьи о преступлениях врачейОни будут касаться некачественной медпомощи и сокрытия нарушений в этой сфере, а также незаконной медицинской деятельности Подробнее

Избитый на борту самолета польский дипломат вернулся на родину

Российские граждане стали банкротиться почти в полтора раза чаще

Ребенок погиб под колесами поезда в Подмосковье

Министр торговли США после предупреждения о нарушении закона согласился продать свои акции

Уголовное дело возбудили в Барнауле в связи с отравлением роллами "Японский бох"

В испанской Памплоне четыре человека пострадали в традиционном забеге с быками

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru