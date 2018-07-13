Защитники русского языка в Молдавии возложили траурные венки у Конституционного суда страны

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Гражданские активисты, выступающие в защиту русского языка в Молдавии, возложили в траурные венки к зданию Конституционного суда республики в Кишиневе.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в церемонии, которая прошла в пятницу утром, приняли участие несколько человек в черной одежде.

Под звуки траурного марша Шопена гражданские активисты возложили венки к зданию Конституционного суда (КС) Молдавии, отметив таким образом 40 дней признания инстанцией закона "О функционировании языков" устаревшим.

Председатель недавно созданной и еще не зарегистрированной общественной организации "ЗАРЯ" (ЗА Русский Язык) Михаил Ахремцев заявил журналистам, что "решение о признании закона устаревшим было принято четырьмя гражданами Румынии - членами КС по запросу шести других граждан Румынии (депутатов от Либеральной партии - ИФ)".

"В итоге, в стране был аннулирован документ, регламентирующий функционирование языков, на которых должны общаться граждане Молдавии различных национальностей", - подчеркнул Ахремцев.

Юрист Партии социалистов Молдавии Сергей Мишин заявил, что "своим решением судьи КС похоронили все языки, на которых общается многонациональная Молдавия".

"Нас успокаивают - мол, ничего страшного не случилось, но первые "звоночки" этого решения уже слышны: в ЦИК предложили печатать бюллетени только на одном языке. Они похоронили наш государственный, молдавский язык, похоронили русский как язык межнационального общения, похоронили украинский, гагаузский, болгарский, идиш, язык ромов и другие. Они говорят: мы юристы, но они действуют не как юристы, а как граждане другого государства", - заявил Мишин.

4 июня КС Молдавии признал устаревшим Закон о функционировании языков. В связи с этим, в Молдавии проходят акции протеста с требованием не допустить отмены статуса языка межнационального общения для русского языка. Этот статус предусмотрен в законе, который признан "устаревшим", а также в других законодательных актах.

Власти неоднократно заявляли, что решение Конституционного суда никак не влияет на реальное положение дел в сфере функционирования языков. Статус языка межнационального общения для русского языка закреплен также в Концепции национальной политики и многих других законах Молдавии, которые также предусматривают перевод всех официальных документов на русский язык и право подачи петиций в органы государственной власти на русском языке.