В молдавской разведке заявили, что узнали о деле Карины Цуркан из прессы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии не комментирует обвинения в адрес Карины Цуркан, которую в России обвиняют в сотрудничестве со спецслужбой.

"Мы не комментируем эту информацию. В СИБе узнали об этом деле из прессы. Никто по этому поводу в СИБ официально не обращался", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь СИБ Даниэла Мынзату. СИБ является главной разведывательной спецслужбой Республики Молдова.

Бывший член правления "Интер РАО" Карина Цуркан была задержана оперативниками ФСБ в Москве в июне по обвинению в шпионаже в пользу Румынии. Лефортовский суд санкционировал ее предварительный арест до 13 августа.

Как сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Иван Павлов, Цуркан "обвиняют в том, что она 16 августа 2004 года стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой". Согласно фабуле обвинения Цуркан, по словам Павлова, "21 апреля 2015 года где-то на территории Москвы получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдовы".

Защитник отметил, что Цуркан "категорически не признает себя виновной".

Румынские власти 20 июня запросили у посольства России в Бухаресте официальную информацию в связи с арестом Цуркан. По данным МИД Румынии, она имеет румынское гражданство.