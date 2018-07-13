Ошибочно депортированного экс-телохранителя бен Ладена вернут в Германию

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Бывшего телохранителя террориста Усамы бен Ладена Сами А., которого в пятницу утром депортировали из Германии, вернут назад. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба административного суда немецкого города Гельзенкирхен.

"Депортация немецким ведомством гражданина Туниса, охарактеризованного как потенциально опасное лицо, которая состоялась сегодня утром, должна быть отменена", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным суда, при депортации были "грубо нарушены основополагающие принципы правового государства".

Сами А. - гражданин Туниса, последние годы с женой и детьми жил в городе Бохум. В конце июня его задержали и отправили в депортационную тюрьму. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев вначале санкционировало депортацию, но Сами А. решение опротестовал, подав прошение в суд. Суд в свою очередь решил, что мужчину депортировать нельзя потому, что гарантий того, что его не будут пытать на родине, нет.

По данным журнала Der Spiegel, решение суда поступило слишком поздно - на тот момент самолет с Сами А. уже находился в воздухе.