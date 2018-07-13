Трамп прибыл на чаепитие с королевой Елизаветой II в Виндзорский замок

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией в пятницу прибыл на встречу с королевой Великобритании Елизаветой II.

Встреча проходит в Виндзорском замке в графстве Беркшир, ее транслируют американские СМИ.

Елизавета II и Трамп с женой вместе наблюдают за церемонией с участием почетного караула королевской гвардии. После этого в замке они будут пить чай.

President Trump has met the Queen at Windsor Castle



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В городе Виндзор, где расположен замок, собрались протестующие, сообщают британские СМИ. По данным телеканала ITV, у стен замка собрались около ста демонстрантов. Большинство демонстрантов держат плакаты, среди них "Будьте осторожны мэм, он социопат", "Равенство, многообразие, никакого Трампа на чай!".

В то же время, согласно данным опроса телеканала Sky News, 60% британцев считают, что Елизавете II следует встретиться с Трампом, 34% выступают против такой встречи, а 6% не смогли найти ответа на этот вопрос.

После встречи с королевой чета Трампов, как ожидается, направится в Шотландию, где у Трампа есть гольф-клубы.

Королева Елизавета II встречалась с 11 действующими президентами США. Последняя встреча королевы с американским президентом состоялась в 2016 году, тогда в Великобританию приезжали президент Барак Обама и его супруга Мишель.