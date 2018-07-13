Экс-премьер Пакистана Шариф и его дочь арестованы в аэропорту по прибытии в страну

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Полиция Пакистана арестовала бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа, который был заочно приговорен к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции, сразу после его возвращения на родину. Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

По данным агентства, экс-премьер возвратился в страну вместе со своей дочерью Марьям. Полиция арестовала их в Международном аэропорту Лахор и конфисковала паспорта.

Шариф и его дочь будут отправлены в тюрьму в районе Адиала близ Исламабада, отмечает агентство.

Суд в Пакистане в июле заочно приговорил бывшего премьер-министра страны Шарифа к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции, связанному с покупкой дорогостоящих квартир в Лондоне. Дочь экс-премьера приговорили к семи годам тюрьмы и 2 млн фунтам штрафа.

Шариф ранее просил отложить вынесение приговора на то время, пока он находится в Лондоне со своей женой, где она лечится от онкологического заболевания. Во время вынесения приговора Шариф вместе со своими детьми находился в Лондоне.

Расследование в отношении Шарифа началось после скандальной публикации "панамского архива". В документах говорилось, что несколько детей Шарифа были связаны с офшорными компаниями, которые предположительно использовались для перенаправления средств и покупки иностранных активов, в частности дорогостоящих квартир на фешенебельной лондонской улице Парк-Лейн.

В июле 2017 года Шариф был отстранен Верховным судом страны от должности премьер-министра Пакистана.