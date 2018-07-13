Главные новости
В миреСША предъявили обвинения 12 российским разведчикам по делу о взломе ДемпартииВ миреФлакон из-под "Новичка" нашли в доме отравленного британца в ЭймсбериВ миреГреция решила выдать россиянина Винника Франции
В мире

Лидер демократов в сенате США призвал Трампа не встречаться с Путиным

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер призвал президента США Дональда Трампа отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в пятницу издание The Hill.

"Трамп должен отменить свою встречу с Владимиром Путиным до тех пор, пока Россия не предпримет наглядные и очевидные шаги, чтобы доказать, что они не будут вмешиваться в будущие выборы", - заявил Шумер.

Такое заявление Шумер сделал после того, как США в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера обвинили 12 предполагаемых сотрудников ГРУ в сговоре с целью взлома компьютеров Демократической партии США.

"Отменить встречу с Путиным. Сейчас", - написал демократ в твиттере.

Ранее в пятницу на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Трамп заявил, что он задаст Путину вопрос о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США.

Демократы уже критиковали предстоящую встречу американского президента с российским лидером. Так, представители демократического меньшинства в двух палатах Конгресса США обвинили президента США Дональда Трампа в большей лояльности к Путину.

В заявлении демократы раскритиковали заявление Трампа на саммите НАТО о том, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

"Его поведение этим утром - это еще один сигнал, вызывающий серьезную тревогу, о том, что президент (Трамп - ИФ) более лоялен по отношению к президенту Путину, чем к нашим союзникам по НАТО", - отмечается в нем.

В заявлении также говорится, что встреча американского и российского лидеров станет не только поражением Вашингтона, но и шагом назад в будущем международного порядка и глобальной безопасности. В тот же день Шумер написал в твиттере, что "президент Трамп не должен встречаться с президентом Путиным один".

Встреча Путина и Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Дональд Трамп

Новости по теме

В мире
Флакон из-под "Новичка" нашли в доме отравленного британца в ЭймсбериФлакон из-под "Новичка" нашли в доме отравленного британца в Эймсбери
Эксперты подтвердили, что вещество, которое содержалось внутри, соответствует составу нервнопаралитического яда "Новичок"Подробнее
 США предъявили обвинения 12 российским разведчикам по делу о взломе ДемпартииСША предъявили обвинения 12 российским разведчикам по делу о взломе Демпартии
По версии американской прокуратуры к хакерской атаке причастны сотрудники ГРУ, но на исход выборов эта "атака" не повлиялаПодробнее
 Еврокомиссию возмутили подозрения, что Юнкер был нетрезв на саммите НАТОЕврокомиссию возмутили подозрения, что Юнкер был нетрезв на саммите НАТО
Представитель ЕК разъяснил, что председатель страдает от болей в спине, из-за которых ему было сложно передвигатьсяПодробнее
 Греция решила выдать россиянина Винника ФранцииГреция решила выдать россиянина Винника Франции
Его выдачи также добиваются США и РоссияПодробнее
Гигантский надувной шар "малыш Трамп" подняли в воздух в ЛондонеГигантский надувной шар "малыш Трамп" подняли в воздух в Лондоне
Британские активисты таким образом выразили протест против визита президента США, накануне прилетевшего в ЛондонПодробнее
 В результате взрыва в районе каирского аэропорта пострадали 12 человекВ результате взрыва в районе каирского аэропорта пострадали 12 человек
Из-за высокой температуры воздуха взорвался резервуар на территории нефтехимической компанииПодробнее
 Трамп намерен поддерживать связи с Путиным, несмотря на инциденты в СолсбериТрамп намерен поддерживать связи с Путиным, несмотря на инциденты в Солсбери
Ближайшая встреча двух президентов состоится в понедельникПодробнее
 Полиция заявила об отсутствии опасности в связи с госпитализацией мужчины в СолсбериПолиция заявила об отсутствии опасности в связи с госпитализацией мужчины в Солсбери
Инцидент произошел на фоне отравления двоих человек в конце июня предположительно "новичком"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Визит Трампа в Великобританию7 фото
13 июля
Визит Трампа в Великобританию
Фотохроника 13 июля6 фото
13 июля
Фотохроника 13 июля
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША предъявили обвинения 12 российским разведчикам по делу о взломе ДемпартииВ миреФлакон из-под "Новичка" нашли в доме отравленного британца в ЭймсбериВ миреГреция решила выдать россиянина Винника ФранцииВ миреЕврокомиссию возмутили подозрения, что Юнкер был нетрезв на саммите НАТОСпортИлюмжинов пообещал обжаловать отстранение с поста президента ФИДЕМоскваНачальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнением

"Нафтогаз" предложит транзит после 2019 года по европейским правилам

Великобритания попросила ОЗХО помочь в расследовании отравления в Эймсбери

Лидер демократов в сенате США призвал Трампа не встречаться с Путиным

Три человека погибли в ДТП в Серпуховском районе Подмосковья

ИГ взяло на себя ответственность за взрыв на предвыборном митинге в Пакистане

"Коммерсантъ" узнал о появлении кодекса этики работников "Роскосмоса"

РФ сможет повышать пошлины на нефть и топливо при ее подорожании на 15% за месяц

Что произошло за день: пятница, 13 июля

Флакон из-под "Новичка", подозрения по поводу походки Юнкера и экстрадиция россиянина во Францию Подробнее

Экс-премьер Пакистана Шариф и его дочь арестованы в аэропорту по прибытии в страну

Визит Трампа в Великобританию

Визит Трампа в Великобританию7 фото

Минздрав РФ прокомментировал сообщения о росте ВИЧ-инфекции в регионах

Флакон из-под "Новичка" нашли в доме отравленного британца в Эймсбери

Флакон из-под "Новичка" нашли в доме отравленного британца в ЭймсбериЭксперты подтвердили, что вещество, которое содержалось внутри, соответствует составу нервнопаралитического яда "Новичок" Подробнее

Фотохроника 13 июля

Фотохроника 13 июля6 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru