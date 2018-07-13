МИД РФ обвинил США в попытке испортить атмосферу перед саммитом в Хельсинки

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В МИД России расценили обвинение во взломе компьютеров Демократической партии США, предъявленное американскими властями 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб, как попытку испортить атмосферу перед российско-американским саммитом, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что в Вашингтоне "изо всех сил стараются реанимировать старую "утку" о мнимом "вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года".

По мнению авторов комментария, "именно для этого спецпрокурор Роберт Мюллер, назначенный расследовать то, чего не было, предъявил обвинения 12 лицам, названным сотрудниками Главного разведывательного управления Вооруженных сил Российской Федерации".

"Вот только из нагромождения конспиративных схем, которыми стараются поразить американского обывателя, совершенно не вытекает их принадлежность к данному ведомству и причастность к кибервзломам. Да и само утверждение о незаконном проникновении в компьютерную сеть Демократической партии США ничем не подкреплено", - говорится в комментарии.

"Вызывает сожаление, что в Вашингтоне стало нормой тиражирование лживой информации, а уголовные дела заводятся по явным политическим мотивам", - добавляет МИД.

"Остается вопрос: как долго там будут продолжать ломать эту постыдную комедию, позорящую США, - пишут авторы комментария. - Ведь рано или поздно ее инициаторам придется отвечать за ущерб, который они из своих узкокорыстных интересов причинили и продолжают причинять американской демократии, подрывая доверие к ней".