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Трамп раскритиковал Обаму из-за бездействия в отношении 12 подозреваемых россиян

Ранее им предъявили обвинения в США в связи с возможным вмешательством в выборы

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подверг критике своего предшественника Барака Обаму, упрекнув его в бездействии в отношении россиян, подозреваемых во вмешательстве в американские выборы.

"Истории, которые вы слышали вчера о 12 россиянах, произошли во время администрации Обамы, а не при администрации Трампа. Почему они ничего не сделали с этим, особенно когда сообщалось, что президент Обама был проинформирован ФБР в сентябре перед выборами?", - написал он в своем твиттере.

Ранее заместитель генпрокурора США Род Розенстайн сообщил, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по возможным связям команды Дональда Трампа с Россией.

Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.

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Теги: США, Дональд Трамп, Барак Обама, Россия

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