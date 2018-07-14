Трамп раскритиковал Обаму из-за бездействия в отношении 12 подозреваемых россиян

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подверг критике своего предшественника Барака Обаму, упрекнув его в бездействии в отношении россиян, подозреваемых во вмешательстве в американские выборы.

"Истории, которые вы слышали вчера о 12 россиянах, произошли во время администрации Обамы, а не при администрации Трампа. Почему они ничего не сделали с этим, особенно когда сообщалось, что президент Обама был проинформирован ФБР в сентябре перед выборами?", - написал он в своем твиттере.

The stories you heard about the 12 Russians yesterday took place during the Obama Administration, not the Trump Administration. Why didn"t they do something about it, especially when it was reported that President Obama was informed by the FBI in September, before the Election? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 июля 2018 г.

Ранее заместитель генпрокурора США Род Розенстайн сообщил, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по возможным связям команды Дональда Трампа с Россией.

Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.