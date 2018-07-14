Кадыров опроверг сообщения о казни чеченок в Афганистане

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент Чечни Рамзан Кадыров назвал "уткой" появившуюся в СМИ информацию о казни талибами трех уроженок Чеченской Республики, входивших в террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в России - ИФ).

"Нашим отдельным СМИ очень нравятся афганские утки. Неважно, кто их разводит и выпускает на волю. Главное, чтобы были высижены где-то в Кандагаре, Кундузе, Самангане или Герате. На сей раз на свет появились утята провинции Джаузджан", - написал он в соцсетях.

По мнению Кадырова, "местные неназванные источники", на которые ссылаются СМИ, не заслуживают доверия, поскольку сами получили данную информацию от "Талибана" (радикальное движение, запрещено в РФ - ИФ).

"Конечно, никто не сомневается в том, что иблисовцы и талибы способны на зверства, - подытожил он. - Но в данном случае предпринята тысяча первая попытка создать таким образом видимость наличия в Афганистане неких "чеченских боевиков".

По сообщениям, три уроженки Чечни, входившие в ИГ, были захвачены в плен, а затем казнены на территории северо-западной афганской провинции Джаузджан.