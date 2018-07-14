Что произошло за день: суббота, 14 июля

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сборная Бельгии по футболу со счетом 2:0 обыграла Англию и завоевала бронзовые медали чемпионата мира в России.

- Немка Ангелика Кербер обыграла Серену Уильямс в финале женского "Уиблдона", а Новак Джокович в напряженнейшей борьбе одолел Рафаэля Надаля и вышел в финал мужского турнира.

- Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал создание в России корпорации ракетного двигателестроения под эгидой "Энергомаша".

- Рамзан Кадыров назвал "уткой" появившуюся в СМИ информацию о казни талибами трех уроженок Чечни, входивших в террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в России - ИФ).

- Медицинский источник сообщил, что Петр Офицеров, ранее осужденный по резонансному "делу Кировлеса", скончался "в результате эпилептического удара, никаких подозрений на насильственную смерть у медиков нет".